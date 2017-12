PSG : La nouvelle coiffure de Kurzawa est...comment dire....

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce lundi, à l'occasion de l'entraînement matinal au Camp des Loges, Layvin Kurzawa a étonné ses coéquipiers et le staff du Paris Saint-Germain. Et si le défenseur du PSG a surpris tout le monde, c'est grâce à une coupe de cheveux pour le moins....originale. On ne sait pas si Layvin Kurzawa veut lancer une mode ou pas, mais en tout cas il aura réussi à faire parler de lui avec ce délire capillaire.