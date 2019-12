PSG : La L1 fond pour cette pépite de Paris au mercato

Dans : PSG.

Auteur d’une excellente Coupe du monde avec les U17 de l’Equipe de France en octobre dernier, Adil Aouchiche n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel en faveur du PSG.

Le champion de France en titre souhaite conserver son prometteur milieu de terrain mais pour l’heure, le clan du joueur temporise. Comme dans le dossier Tanguy Kouassi, le Paris Saint-Germain est confronté à la concurrence de clubs moins huppés, enclins à donner davantage de temps de jeu au joueur plus rapidement. Et tandis que Kouassi est tout proche du RB Leipzig, c’est en Ligue 1 qu’Adil Aouchiche est très courtisé selon les informations récoltées par Le 10 Sport.

En effet, le média affirme que le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux travaillent activement sur le dossier Adil Aouchiche. Pour l’heure, il ne s’agirait pas d’un contrat professionnel mais d’un prêt sur la seconde partie de saison, que cela soit en Aquitaine ou en Bretagne. Reste maintenant à voir si les deux formations se montreront plus gourmandes et plus menaçantes à l’égard du Paris Saint-Germain à l’avenir en approfondissant les discussions avec l’entourage du club dans l’optique de l’éventuelle signature d’un contrat professionnel. Cela commencerait à faire beaucoup pour le PSG, qui a officiellement indiqué via la voix de son directeur sportif Leonardo après le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions que le club comptait sur Kouassi et Aouchiche pour l’avenir.