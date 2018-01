PSG : La Juventus veut Cavani ? Paris prépare une razzia à 250 ME chez la Vieille Dame

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Bloqué par le fair-play financier de l'UEFA durant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain se rattrapera l'été prochain, en pistant notamment deux joueurs de la Juventus.

Le prochain mercato du club de la capitale s'annonce chaud bouillant. Probablement pas aussi fou que celui de 2017, au cours duquel le PSG a recruté Neymar et Mbappé pour 400 ME, le marché de 2018 pourrait sonner l'heure d'une nouvelle révolution. Si tout dépendra finalement du parcours du PSG en Ligue des Champions, et donc de l'éviction d'Unai Emery ou pas, Antero Henrique travaille déjà d'arrache-pied sur le futur recrutement. Alors qu'Edinson Cavani est annoncé en partance, et dernièrement même à la Juventus Turin, le PSG serait donc à la recherche d'un nouveau leader offensif. Et celui-ci ne serait autre que Paulo Dybala.

Souvent envoyé du côté du PSG ces derniers temps, l'attaquant argentin aimerait bien jouer à Paris un jour. Sauf que pour l'instant la Juve n'est pas vendeuse. Mais si le club francilien fait de Dybala sa proie principale l'été prochain, les Bianconeri ne pourront sûrement rien faire, puisque les Parisiens disposent de moyens financiers colossaux pour convaincre toutes les parties. Outre Dybala, le PSG a aussi des vues sur le latéral gauche Alex Sandro, dans l'optique de remplacer le décevant Layvin Kurzawa. D'après le site Calciomercato, le leader de la Ligue 1 serait même prêt à débourser 250 millions d'euros pour s'attacher les services des deux cadres turinois. Une offre XXL qui pourrait faire craquer la Vieille Dame...