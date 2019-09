PSG : La Juventus prête à un big deal avec Paris au mercato d'hiver

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Durant le dernier mercato d'été, on avait déjà évoqué l'intérêt éventuel du Paris Saint-Germain pour Emre Can, mais le milieu de terrain allemand avait finalement préféré rester à la Juventus, qui pour le remercier avait immédiatement décidé de ne pas le mettre sur sa liste pour la Ligue des champions. Une décision qui avait évidemment provoqué la colère du joueur, lequel s'est clairement senti floué. Mais ce dimanche, Tuttosport, qui avait déjà évoqué cette semaine l'intérêt du PSG pour Emre Can, affirme que la Juventus pourrait proposer un deal à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi dès ce mercato d'hiver.

L'opération pourrait se faire sous forme d'un échange entre Emre Can et Thomas Meunier, le défenseur international belge du Paris SG qui arrive en fin de contrat et dont la Juventus semble avoir fait l'un de ses objectifs. Le média sportif turinois précise que le directeur sportif de la Vieille Dame est déjà à la manoeuvre dans ce dossier, et que Fabio Paratici est relativement confiant concernant une fin heureuse dans cet échange Can-Meunier. Reste que si Thomas Meunier arrive au terme de son contrat avec le PSG, Emre Can a lui encore deux ans et demi d'engagement avec la Juventus. On voit mal l'opération se faire sans un peu de cash dans le sens Paris-Turin.