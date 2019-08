PSG : La France déteste Paris ? Herrera adore ça !

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé libre lors de ce mercato au Paris Saint-Germain, après plusieurs saisons à Manchester United, Ander Herrera a remporté son premier titre avec le club de la capitale à l'occasion du Trophée des champions joué et gagné par le PSG contre le Stade Rennais (2-1) en Chine. L'international ne le cache pas, rejoindre le club de la capitale est un vrai bonheur pour lui, et il a tenu à le répéter dans un entretien accordé à France-Football. Le milieu de terrain de 29 ans a même reconnu que l'image du Paris Saint-Germain en France, pas toujours positive, était pour lui une motivation supplémentaire pour rejoindre le Paris SG.

Et Ander Herrera de préciser tout cela. « L’image du PSG en dehors de la France ? Celle d'un géant ! D'un club respecté, qui a de la classe. Un club où évoluent trois ou quatre des meilleurs joueurs du monde.Je sais aussi que c'est l'un des clubs les plus détestés de France, et ça me plaît, a lancé sans détour Ander Herrera, qui admet que le Paris Saint-Germain avait eu d’autres arguments pour le convaincre de signer cet été alors que d'autres offres lui étaient parvenues. Le club possède un côté classe et glamour qui me plaît beaucoup. Ensuite, parce que j'ai envie de continuer à jouer pour un grand club. Et, enfin, je ne me voyais pas évoluer dans un autre club anglais. Quand vous avez joué à Manchester United, il est difficile d'aller ailleurs. PSG, c'est un projet qui progresse sans arrêt. La façon dont Paris m'a approché a été impeccable. Je me suis senti voulu. Thomas Tuchel m'a appelé plusieurs fois pour discuter. C'est quelqu'un qui aide les joueurs à être meilleurs. Et à vingt-neuf ans, j'ai toujours envie de progresser.»