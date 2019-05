PSG : La FFF se moque de Neymar et de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Suspendu pour trois matches, plus deux avec sursis, suite à la taloche donnée à un supporter rennais aussi provocateur que stupide, Neymar ne va pas savoir de sitôt si sa peine sera allégée en appel. En effet, Le Parisien annonce ce mercredi que l'appel déposé par le Paris Saint-Germain ne sera pas au menu de la réunion de la commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football programmée jeudi. Et à priori, cela ne sera pas non plus le cas lors des deux semaines suivantes, la FFF semblant être surchargée en fin de saison.

Autrement dit, l'appel du PSG ne rimera plus à grand-chose lorsque la décision sera prise en appel, et Neymar aura donc joué son dernier match de la saison samedi dernier à Angers, la star brésilienne du Paris SG étant suspendue pour les deux ultimes matches de la saison face à Dijon, samedi au Parc des Princes, puis pour le déplacement à Reims. Et si la commission d'appel de la FFF ne réduit pas la punition infligée à Neymar, alors ce dernier ratera le premier match officiel du Paris Saint-Germain lors de la saison 2019-2020, à savoir le Trophée des champions face à Rennes. Nul doute qu'outre le PSG, la LFP doit attendre avec impatience la décisions de la Fédé.