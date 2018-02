PSG : La défense du PSG fait vraiment flipper Courbis

Dans : PSG, Ligue 1.

72 heures après avoir encaissé trois buts contre le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, la défense du PSG n’a pas rassuré contre Strasbourg en Ligue 1. Effectivement, les hommes d’Unai Emery ont concédé deux buts contre ceux de Thierry Laurey (5-2). Interrogé au sujet de la fragilité défensive du club de la capitale, Rolland Courbis s’est montré très inquiet. Selon le consultant de BFM Sport, le « potentiel défensif » du PSG n’est pas vraiment rassurant à deux semaines de PSG-Real…

« Ce n’est pas seulement la défense, mais plus globalement l'animation défensive qui m’inquiète. Quand on est entraîneur ou sélectionneur, il faut trouver le bon équilibre, quel que soit le niveau de l’équipe. Il y a un potentiel offensif énorme au PSG. Sur le potentiel défensif, il est effectivement inquiétant individuellement pour certains joueurs et collectivement dans l’ensemble » a expliqué l’ex-entraîneur du MHSC. Reste désormais à voir si les craintes de ce dernier se confirmeront dans les prochaines semaines. Espérons pour le leader de la Ligue 1 que non, sinon l’aventure en Ligue des Champions risque de prendre fin début mars.