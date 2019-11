PSG : La carrière de Cristiano Ronaldo, un exemple pour Mbappé

Dans : PSG.

Annoncé comme la future star du football mondial, Kylian Mbappé en a en tout cas compris tous les codes, et toutes les exigences.

Présent à un atelier culinaire pour une association afin de sensibiliser les plus jeunes aux dangers des produits trop sucrés et bourrés d’additifs et de conservateurs, l’attaquant du Paris SG a avoué qu’à 20 ans, il prenait déjà grand soin de sa façon de manger. Pour cela, l’exemple à suivre est évident. C’est celui de Cristiano Ronaldo, dont la longévité et le niveau de performance bluffent tout le monde en raison de son goût pour le travail, mais aussi pour toute cette préparation invisible que représentent la nourriture, le sommeil ou la gestion de son corps. Une réalité que Kylian Mbappé a déjà pris en compte dans sa carrière, comme il le confie au Parisien.



« Pour pouvoir jouer au foot quinze ou vingt ans, il faut faire très attention à ce que l'on mange et Cristiano Ronaldo est un exemple en la matière. Mais dans le sport de haut niveau, la nutrition est une question qui se gère individuellement. Quand j'étais blessé par exemple, je devais éviter de manger certains types de viande. Je suis suivi en permanence par une nutritionniste et je fais des bilans réguliers. Mais ça ne fait pas de mal de se faire plaisir de temps en temps. Moi, par exemple, mon péché mignon, c'est le tiramisu », a toutefois reconnu le champion du monde du PSG, qui sait que pour atteindre et rester au plus haut niveau mondial, aucun détail ne peut être négligé.