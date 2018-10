PSG : La brouille Neymar-Cavani toujours pas réglée à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

L'an dernier, personne n'a oublié que c'est à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes qu'avait éclaté le fameux penaltygate, une séquence incroyable qui avait opposé Neymar à Edinson Cavani. L'histoire semble avoir été rangée aux oubliettes du côté du PSG, mais ce dimanche on apprend dans Le Parisien qu'entre la star brésilienne du Paris SG et El Matador, l'ambiance n'est toujours pas au beau fixe.

Car même le changement d'entraîneur n'a pas aplani les rivalités entre Neymar et Cavani. « Aujourd’hui, les deux hommes cohabitent, donnent le change, sourient parfois face aux caméras, mais jouent toujours chacun dans son coin. Un malaise persistant qui empoisonne tout le monde, surtout Cavani d’ailleurs. Docteur Tuchel cherche mais n’a pas encore trouvé l’antidote », explique le quotidien régional, qui estime que c'est au coach allemand du Paris Saint-Germain de réussir à enfin trouver une solution idéale pour les deux attaquants. Cependant, on peut toutefois constater que même si Edinson Cavani et Neymar ne sont pas les meilleurs amis du monde, il n'y a plus comme l'an passé de réelle opposition sur le terrain entre les deux joueurs. C'est déjà ça.