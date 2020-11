PSG : La boulette d’Icardi en plein hommage à Maradona

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain rendait hommage à son compatriote Diego Maradona, décédé cette semaine après une crise cardiaque, l’Argentin Mauro Icardi s’est fait remarquer pour de mauvaises raisons. L’attaquant n’est donc pas épargné sur les réseaux sociaux.

Afin de saluer la mémoire de Diego Maradona, la Ligue de Football Professionnel a modifié son protocole pour les rencontres de ce week-end. Les 22 acteurs devront respecter une minute de silence durant laquelle ils formeront un « M » au milieu du terrain. Et juste avant, lors de l’entrée des joueurs, les musiques habituelles diffusées dans les stades seront remplacées par le clip « La Mano de Dios », issu du film « Maradona » réalisé par Emir Kusturica.

Mais de son côté, le Paris Saint-Germain a voulu en faire davantage pour El Pibe de Oro. Ses hommes « porteront des tee-shirts commémoratifs à leur entrée sur la pelouse et une vidéo consacrée à Diego sera diffusée avant l’observation d’une minute de silence », a annoncé le club francilien, qui ajoutera des message sur une banderole et sur des panneaux LED en marge de la venue de Bordeaux ce samedi soir.

Danilo également remarqué

Et en attendant le match, tout l’effectif a posé pour une photo avec un maillot et un drapeau argentins. Un moment émouvant pour les joueurs et surtout pour les Argentins, pensait-on… Sauf que Mauro Icardi n’a pas du tout l’air ému sur l’image. Au contraire, le compatriote de Maradona apparaît avec un grand sourire qui ne plaît pas du tout sur les réseaux sociaux ! Et encore moins à la presse italienne. A noter que le milieu Danilo Pereira a lui aussi le sourire sur cette photo.