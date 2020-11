PSG : Kean et Icardi durs à gérer, il livre une astuce à Tuchel

Dans : PSG.

De retour de blessure, Mauro Icardi postule à une place de titulaire pour le choc entre le PSG et Leipzig, mardi soir en Ligue des Champions.

L’attaquant argentin est totalement remis de ses douleurs. Néanmoins, la tendance n’est pas à ce qu’il débute la rencontre face aux Allemands. En effet, le doute plane entre Kylian Mbappé et Moise Kean pour occuper la pointe de l’attaque parisienne, selon le système qui sera choisi par Thomas Tuchel dans les heures à venir. A plus long terme, une réelle concurrence va voir le jour entre Kean et Icardi, une véritable aubaine pour le coach allemand. Mais de quelle manière gérer ce duel entre le jeune buteur de 20 ans et le confirmé attaquant argentin ? Dans les colonnes du Parisien, Fabrizio Ravanelli a livré une petite astuce à Thomas Tuchel, en lui conseillant notamment de faire davantage évoluer Kean à l’extérieur et Icardi à domicile. Explications du buteur…

« Tous les deux sont des bonnes options pour Paris. Ce sont deux finisseurs, conçus pour marquer. Et quand tu es buteur et que tu joues avec Neymar ou Kylian Mbappé qui te donnent les ballons, croyez-moi, tout est plus facile » estime l’ancien buteur italien, consultant pour la chaîne Téléfoot lors des soirées de Ligue des Champions, avant de poursuivre. « Ce sont deux joueurs presque similaires. A mon avis, le choix peut se déterminer en fonction de l'adversaire : à l'extérieur, face à un bloc qui domine, Kean trouvera plus la profondeur. Il va plus vite et rendra plus de services qu'Icardi. Et peut-être qu'à domicile, face à un bloc bas, Icardi sera prêt à surgir pour marquer à tout moment et où le ballon arrivera ». De précieux conseils de la part d’un buteur expérimenté comme Fabrizio Ravanelli, que Thomas Tuchel prendra peut-être en compte au moment de gérer les temps de jeu de Mauro Icardi et Moise Kean d’ici à Noël.