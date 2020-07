PSG : L’OM n’en veut plus, Leonardo va tenter sa chance

Dans : PSG.

En quête d’un défenseur central pour l’après-Thiago Silva, le Paris Saint-Germain regarde notamment du côté de Barcelone. Vers une piste récemment étudiée par l’Olympique de Marseille.

Au Paris Saint-Germain, le poste de défenseur central fait partie des nombreuses missions de Leonardo cet été. Dans un premier temps, le remplacement de Thiago Silva ne semblait pas forcément indispensable, du moins si le jeune Tanguy Kouassi acceptait de rester. Mais le départ du titi parisien a rendu l’arrivée d’un renfort indispensable pour la charnière. Ne serait-ce que pour suppléer la paire composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe. Dans ce cas, le directeur sportif n’a pas besoin de cibler une référence comme le Napolitain Kalidou Koulibaly. Un jeune prometteur pourrait faire l’affaire, à l’image de Jean-Clair Todibo (20 ans).

Rappelons que le FC Barcelone avait tenté de l’inclure dans un échange pour Neymar l’été dernier. Un an plus tard, Mundo Deportivo indique que le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par l’ancien Toulousain. Le Barça, non contacté par la direction parisienne, pense même que cette dernière a contacté l’agent du Français, qui sort d’un prêt assez mitigé à Schalke 04. Et que les Blaugrana ne retiendront pas cet été. Une situation qui avait également attiré l’Olympique de Marseille, également à la recherche d’un jeune défenseur central, mais qui semble avoir jeté son dévolu sur l’Argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi, proche d’une signature dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.