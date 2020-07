OM : Marseille monte à 15 ME, Leonardo Balerdi arrive !

Dans : OM.

Dans les tuyaux depuis plus d’une semaine, la signature de Leonardo Balerdi à Marseille est proche de se concrétiser.

Deux semaines après avoir bouclé la venue de Pape Gueye en provenance du Havre, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud sont en passe de boucler un second joli coup sur le marché des transferts. Et pour cause, Leonardo Balerdi est tout proche de devenir un joueur de l’Olympique de Marseille, à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe. Après plusieurs jours d’intenses négociations, un accord a enfin été trouvé entre Marseille et le Borussia Dortmund pour le prêt d’une saison avec option d’achat de l’international argentin de 21 ans (2 sélections).

Initialement, c’est un montant de 12 ME qui était évoquée pour l’option d’achat mais il semblerait que pour convaincre le Borussia Dortmund, les dirigeants olympiens aient été obligés de monter jusqu’à 15 ME. Une somme équivalente à celle déboursée par le club de la Ruhr pour arracher Leonardo Balerdi à Boca Juniors en janvier 2019. Malheureusement pour lui et pour la formation de Lucien Favre, le défenseur central d’1m87 ne s’est jamais imposé en Bundesliga. Cette saison, il n’a disputé que 7 matchs en championnat. Alors comment André Villas-Boas a-t-il plus flashé sur lui ? Selon le quotidien national, le coach portugais avait tout simplement détecté l’immense potentiel du joueur à l’automne 2018, à l’époque où AVB avait réalisé un audit sur l’effectif de Boca Juniors, club dont il était tout proche de devenir l’entraîneur. Le média rappelle par ailleurs que si les pistes Axel Disasi ou Jean-Clair Todibo ont timidement été creusées, c’est Leonardo Balerdi et personne d’autre qui fait office de priorité absolue du mercato en défense pour André Villas-Boas depuis le début de l’été.