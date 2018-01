PSG : L'OM et le Barça ont aidé Cavani à devenir l'idole du PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Liga, OM.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain devant Zlatan Ibrahimovic grâce à son but marqué face à Montpellier ce week-end, Edinson Cavani est définitivement entré dans l’histoire du club de la capitale. Admiratif de l’attaquant uruguayen, Daniel Riolo a commenté ce record en ayant en tête deux images qui ont, selon lui, fait basculer la carrière parisienne de Cavani, notamment dans son rapport avec les supporters. Le journaliste de RMC revient sur les buts du « Matador » contre le Barça lors du 6-1 et face à Marseille il y a quelques mois au Stade Vélodrome.

« Cavani a divisé à un moment au PSG. Et en un an, il a tout fait basculer en deux images. La première, c’est son but dans la déroute du Barça car il est ressorti comme le seul joueur digne de cette défaite. Et la deuxième image, c’est son but au Stade Vélodrome. Neymar s’est fait expulser, le PSG est en train de perdre, personne n’est à la hauteur et c’est lui qui a égalisé. Parfois, à peu de choses, la symbolique va jouer dans la tête des supporters. Et en plus de ça, Cavani est l’un des joueurs qui est adoré par les supporters adverses. Par exemple, les supporters de l’OM adorent Cavani, et ça veut dire beaucoup » a expliqué le journaliste. Un discours qui devrait parler aux supporters du PSG, qui pourraient (pour une fois) être d’accord avec le polémiste de l’After Foot…