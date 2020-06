PSG : L'OM enfin vendu, le Qatar croise les doigts

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé au sujet d’une vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt.

Pendant un temps, il a notamment été question d’un potentiel rachat par l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Ben-Talal. Il semblerait toutefois que l’OM ne devrait pas changer de mains cet été, le club phocéen ayant entamé une restructuration totale avec la nomination à venir d’un head of football et d’un head of business par Jacques-Henri Eyraud. C’est donc avec regrets que les supporters de l’Olympique de Marseille ont abandonné leur hasthag favori sur Twitter, celui de la #VenteOM. Du côté de Paris, on doit également croiser les doigts pour que Marseille soit racheté rapidement par un milliardaire capable de monter une grosse équipe. C’est tout du moins l’avis exprimé par Nicolas Anelka sur Instagram.

« Paris, c’est une grande équipe. Avec les joueurs qu’ils ont, ils sont taillés pour gagner la Ligue des Champions. Ils vont finir par le faire. Le seul problème c’est la faible concurrence qui existe en Ligue 1. Etre champion de France c’est bien, mais pour progresser à l’échelle européenne, ils ont besoin de matches difficiles régulièrement. J’espère que Marseille sera bientôt racheté par un richissime homme d’affaires du Golfe pour qu’ils aient une adversité en Ligue 1 » a indiqué l’ancien enfant terrible du Paris Saint-Germain, pour qui un concurrent de taille au sein du championnat de France permettrait assurément au PSG d’être plus compétitif en Ligue des Champions. Et d’espérer ainsi remporter la si prestigieuse coupe aux grandes oreilles. Reste à voir dans les mois et les années à venir quelles seront les intentions de Frank McCourt, bien décidé à ne pas brader l’Olympique de Marseille…