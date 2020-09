PSG : L’OM arrive au Parc, Tuchel a un mauvais pressentiment

Dans : PSG.

Confronté à de nombreux cas de contaminations au Covid-19, le Paris Saint-Germain espère récupérer quelques joueurs pour le Classique dimanche. Mais l’entraîneur Thomas Tuchel n’y croit pas vraiment.

« C’est important qu’on n’attende pas trop de nous », a prévenu Thomas Tuchel ce mercredi, à la veille de la reprise du Paris Saint-Germain à Lens en Ligue 1. Et pour cause, l’entraîneur parisien devra composer avec un effectif très diminué. Sans parler des internationaux à peine revenus, l’Allemand sera privé de Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi et Kylian Mbappé, tous testés positifs au Covid-19. Une partie d’entre eux pourrait quand même affronter l’Olympique de Marseille dimanche. Mais le technicien se montre pessimiste.

« Ce sera juste pour l’OM »

« On espère récupérer des joueurs contre l'OM, a reconnu Tuchel. S'ils peuvent recommencer à s'entraîner individuellement. Le plus important, c'est la santé des joueurs. On doit agir avec beaucoup de responsabilité. Demain à Lens, quelques joueurs pourront faire un petit entraînement individuel. Et peut-être revenir vendredi ou samedi. J'ai l'impression que ce sera juste pour dimanche contre l'OM. Kalimuendo est rentré blessé avec sa sélection. Il va se tester aujourd'hui. J'espère que Draxler, Kimpembe, Kehrer et Dagba pourront jouer. »

« (...) Je ne veux pas trop en dire, mais les joueurs testés positifs se sentent mieux. Mais c'est une autre chose de reprendre l'entraînement. Ils reprennent des programmes individuels. J'ai des doutes pour dimanche contre l'OM. Mais il faut attendre pour savoir. Nous sommes très responsables et prudents avec eux », a conclu l’ancien coach du Borussia Dortmund, dont les propos seront pris avec précaution du côté de Marseille.