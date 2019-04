PSG : L'OL et l'OM plombent la L1, et Paris n'y est pour rien

Dans : PSG, OL, OM, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est un titre sans saveur que le Paris Saint-Germain a décroché. Un huitième titre dans l’histoire du club de la capitale, mais qui n’a pas vraiment provoqué d’effusion de joie chez les supporters. Il faut dire que le PSG n’a pas vraiment peiné pour obtenir ce trophée, la faute à une concurrence inexistante en Ligue 1 cette saison. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a ainsi frontalement accusé Marseille, Lyon et Monaco de niveler vers le bas le niveau de la Ligue 1. Ce qui entraîne automatiquement la banalisation du titre de Paris.

« Paris n’est pas un suffisamment beau champion à cause de Lyon, Marseille et Monaco. Si ces équipes avaient fait correctement leur travail, le PSG ne serait peut-être pas encore champion et le titre aurait eu une autre saveur » a regretté Didier Roustan, avant d’oser la comparaison entre Paris et la Juventus Turin. « Nous ne sommes pas un pays de foot. Nous sommes un pays d’enfants gâtés. Le PSG gagne un huitième titre, la Juventus vient de fêter son trente-cinquième titre, le huitième consécutif, ils pourraient être lassés mais ils ont fait une fête de folie ! Le problème c’est la France ! ». Ça, c’est dit !