PSG : L'OL défie l'OM dans ce bouillant dossier à 8 ME

Utilisé à seulement 15 reprises par Thomas Tuchel cette saison, Stanley Nsoki ne semble pas entrer dans les plans de l’entraîneur allemand pour la saison prochaine.

Ainsi, la direction parisienne envisage de le vendre rapidement, avant le 30 juin si possible. Capable de jouer en défense centrale et dans le couloir gauche, le natif de Poissy intéresse fortement l’Olympique de Marseille, qui cherche désespérément un concurrent à Jordan Amavi depuis un an et demi. Mais le club phocéen n’est pas seul sur le coup…

En effet, Foot-Mercato révèle que l’Olympique Lyonnais se mêle désormais à la lutte pour arracher la signature de Stanley Nsoki. Séduit par le profil du joueur, le club rhodanien en ferait même une de ses priorités. Mais davantage pour jouer en défense centrale, et ainsi concurrencer Marcelo la saison prochaine. Pour rappel, c’est une somme comprise entre 6 et 8 ME que le Paris Saint-Germain attend pour lâcher Stanley Nsoki. Un joueur dont le potentiel n’a pas non plus échappé à Lille et au directeur sportif portugais Luis Campos. La bataille s’annonce féroce dans ce dossier bouillant en ce début de mercato.