Draxler s'envole pour le Qatar, le PSG soulagé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Très bonne nouvelle en vue pour le Paris SG, le dernier indésirable de l’été a posé ses valises à Doha, à 48 heures de la fin officielle du mercato au Qatar. Après bien des atermoiements, Julian Draxler a accepté de signer à Al-Ahly. Il est arrivé ce samedi soir au Qatar afin de passer sa visite médicale et s’engager dans la foulée pour le club de la capitale. Le montant du transfert n’est pour le moment pas révélé, alors que plusieurs sources se contredisent sur ce point.

Julian Draxler has arrived in Doha ahead of his Al-Ahly medical, which takes place on Sunday.🇶🇦 pic.twitter.com/h6UxCmXOas — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 16, 2023

Mais en tout cas, le joueur allemand, poussé vers la sortie depuis plus d’un an, avait été prêté au Benfica Lisbonne la saison dernière faute d’avoir trouvé un point de chute. Cette fois-ci, c’est un transfert définitif avec donc le soulagement d’un nouveau gros salaire pour le PSG, et surtout d’un joueur sur lequel Luis Enrique ne comptait pas non plus.