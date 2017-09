PSG : L’Inter Milan croit vraiment au miracle Javier Pastore

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Grâce aux arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery n’hésite plus à changer de système.

Habitué au 4-3-3, le schéma favori des cadres, le technicien espagnol utilise aussi le 4-2-3-1 avec un meneur de jeu derrière l’attaquant Edinson Cavani. Une occasion en or pour Javier Pastore, peut-être le seul véritable numéro 10 de l’effectif parisien. Seulement voilà, les saisons de suivent et se ressemblent pour l’ancien joueur de Palerme, auteur d’un début d’exercice encourageant mais de nouveau indisponible.

Touché au mollet droit, Pastore a consulté un spécialiste à Madrid cette semaine. Autant dire qu’El Flaco n’en a pas fini avec ses pépins physiques. Pourtant, cela n’empêche pas l’Inter Milan de le considérer comme sa priorité pour le mercato hivernal ! Selon le quotidien Le Parisien, le club italien voudrait même conclure un transfert définitif, et non un simple prêt qui lui aurait permis de tester la résistance du joueur.

L’Inter devra se montrer convaincant

Preuve que les Nerazzurri ont confiance en Pastore. Mais malgré la nécessité de vendre pour le PSG, à cause du fair-play financier, on imagine que la direction francilienne ne bradera pas un élément acheté pour 42 M€. De plus, le milieu de 28 ans a toujours affirmé qu’il souhaitait rester à Paris. Un dossier compliqué pour l’Inter.