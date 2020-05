PSG : L'Inter demande un coup de main pour Icardi

Dans : PSG.

Qui occupera la pointe de l’attaque du PSG la saison prochaine ? La question est pour l’heure sans réponse en raison du flou entourant les situations de Cavani et d’Icardi.

L’international uruguayen est en fin de contrat mais une prolongation n’est finalement pas à exclure. De son côté, Mauro Icardi est prêté avec une option d’achat à 70 ME par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain. Pour l’heure, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas encore décidé s’ils allaient garder ou nom l’ancien capitaine milanais. S’il n’était pas conservé, nul doute que Mauro Icardi ne manquerait pas de propositions pour rebondir après une saison plus que correct au PSG. En Italie, sa cote est toujours très élevée. Par exemple, la Juventus Turin est toujours très chaude dans ce dossier, à en croire les informations divulguées par Calcio Mercato.

Ce dimanche, le média confirme l’intérêt très prononcé de la Vieille Dame à l’égard de Mauro Icardi, mais apporte un élément nouveau. Bien que séduits par le profil de l’attaquant parisien, les dirigeants turinois n’ont aucunement l’intention de s’aligner sur les prétentions de l’Inter Milan, qui souhaite récupérer entre 65 et 70 ME du transfert de son attaquant de 26 ans. Pour la Juventus Turin, il est hors de question de poser plus de 50 ME sur la table pour le buteur parisien. Autant dire que du côté de l’Inter Milan, on doit prier pour que le Paris SG lève l’option d’achat non négociable à 70 ME. Si ce n’était pas le cas, alors l’équipe d’Antonio Conte devrait se farcir d’interminables négociations avec les différents clubs intéressés, lesquels chercheraient assurément à faire baisser la facture. Reste à voir comment ce dossier évoluera dans les prochaines semaines tandis que de son côté, Mauro Icardi serait plutôt emballé à l’idée de rebondir à la Juventus Turin la saison prochaine…