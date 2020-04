PSG : Icardi a deux amours, Wanda Nara et Paris !

Dans : PSG.

Le dossier Mauro Icardi est un vrai casse-tête mais les propos d'un proche de l'attaquant argentin et de son épouse donnent un très gros indice.

Entre Edinson Cavani et Mauro Icardi, le cœur de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo balance, même si El Matador a le mérite de ne pas obliger le Paris Saint-Germain à payer 70ME comme ce sera le cas s’il veut conserver l’attaquant argentin. Ce lundi, Elio Letterio Pino, qui conseille sur le plan juridique Wanda Nara, compagne et agent de Mauro Icardi, a reconnu sur la radio sportive napolitaine Radio Kiss Kiss que le joueur avait lui l’intention de continuer au PSG, et que son souhait était que les dirigeants parisiens lèvent l’option d’achat mise par l’Inter l’été dernier lors de son prêt à Paris. Ce proche de la famille Icardi estime même que si le club de la capitale ne signe pas ce chèque de 70ME, il n’y a pas de raison de s’inquiéter pour la carrière de l’attaquant argentin.

Pour Elio Letterio Pino, le dossier Mauro Icardi est géré à la perfection par les deux parties. « Leonardo savait ce que Mauro Icardi était capable de faire et cela s’est concrétisé. Mauro Icardi est un champion, il est très fort. Oui, il s’est retrouvé parfois sur le banc, mais il y a 18 joueurs de haut niveau au PSG, il y a Edinson Cavani. Leonardo voulait le racheter à l’Inter et j’espère qu’il le fera. Mauro se fait aimer de tous. Quand on le connait on aime le joueur et l’homme. En ce moment, et par respect pour le Paris SG, Mauro Icardi a le désir de rester à Paris. Au cas où le Paris Saint-Germain ne lève pas l’option d’achat, Wanda Nara saura prendre la bonne décision avec l’Inter Milan », a confié le conseiller juridique italien.