PSG : L'extraterrestre Neymar écrit la légende du PSG, la preuve

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir en Coupe de France contre Pontivy, Neymar a disputé son 50e match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et comme souvent, le Brésilien a été excellent, marquant notamment un but pour son premier match de l’année 2019. Malgré sa longue absence la saison dernière, il s’agissait-là du 45e but de la star brésilienne dans la capitale française. Autant de buts après seulement 50 matchs disputés, c’était tout simplement du jamais vu dans l’histoire du Paris Saint-Germain.

Effectivement, Neymar a dépassé Carlos Bianchi dans le livre des records du club de la capitale puisque l’Argentin avait marqué 44 buts en 50 réalisations. Et le grand Zlatan Ibrahimovic alors ? Là aussi, Neymar est beaucoup plus fort, l’ancienne star du FC Barcelone ayant marqué 10 buts de plus que le Suédois après 50 matchs. Même au niveau des passes décisives, le « Ney » est bien au-dessus avec 24 passes décisives délivrées contre 17 seulement pour l’actuel buteur des Los Angeles Galaxy en MLS. Espérons désormais pour les supporters parisiens que Neymar parvienne à garder son niveau lorsque les grandes affiches de Ligue des Champions se présenteront à lui dans les prochaines semaines…