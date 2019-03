PSG : L'erreur de Tuchel a fait son bonheur, il explique son mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

L'été dernier, malgré la pénurie au poste de milieu de terrain, Thomas Tuchel a validé le départ de Giovanni Lo Celso au Bétis Séville.

Prêté avec option d’achat, l’international argentin s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Liga, et figure d’ores et déjà dans le viseur du Real ou encore du FC Barcelone en vue du mercato. Tandis que le Betis Séville entend conserver le joueur grâce à son option d’achat à hauteur de 25 ME, le vice-président du club andalou Lorezno Serra Ferrer a dévoilé les coulisses de ce deal assez inattendu l’été dernier.

« On a profité de la situation. Quand j’ai compris que le nouvel entraîneur ne comptait pas sur lui cette saison, j’ai contacté son père pour lui faire part de notre intérêt, puis Antero Henrique et Maxwell, que nous avons convaincus, tout comme Gio. On souhaite qu’il reste avec nous plusieurs années. La saison prochaine, il pourra continuer à grandir avec le Betis » a confié dans les colonnes du magazine France Football le vice-président du Bétis Séville, ravi de compter dans ses rangs Giovanni Lo Celso, même si évidemment pour l’actuel 8e de Liga, il sera difficile de conserver l’Argentin. La plus-value est néanmoins garantie, et tant pis pour le PSG.