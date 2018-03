PSG : L'Equipe ne sera jamais pro-PSG, ce journaliste explique pourquoi

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga, OM, OL.

Alors qu'un match capital s'annonce pour le PSG face au Real Madrid, Jean-Philippe Leclaire, journaliste à L'Equipe, avoue que les médias français ne peuvent pas être à l'unisson derrière Paris.

Si l'OL et l'OM sont encore présents sur la scène européenne, en huitièmes de finale de l'Europa League, le club de la capitale est l'unique rescapé du football français en Ligue des Champions, la plus grande compétition mondiale. Malgré cela, et contrairement à ce qui a été fait en faveur de l'AS Monaco la saison dernière, les médias nationaux ne peuvent pas se mettre à fond derrière le club francilien, vu qu'il est sous pavillon qatari et qu'il dispose de nombreux ennemis en France. C'est en tout cas ce qu'avoue Jean-Philippe Leclaire.

« À l'étranger, certains quotidiens nationaux ont une forte identité locale et peuvent donc se montrer franchement supporters. En France, vieux pays centralisateur et jacobin, la donne est différente : rouler trop ouvertement pour le PSG nous aliénerait les Marseillais, les Lyonnais... Le titre "Tous Monégasques" en Ligue des Champions ? Monaco ne suscite ni grosse rancoeur, ni grandes inimitiés. En revanche, on ne pourrait jamais titrer "Tous Parisiens" ou "Tous Marseillais", ça serait trop mal ressenti par de nombreux lecteurs », a balancé, dans les colonnes du JDD, le journaliste de L'Equipe, estimant donc que son journal ne pourra pas imiter les médias espagnols, qui sont à fond derrière leur équipe avant les matchs. Les supporters parisiens n'en demandent peut-être pas tant, mais attendent au moins que la pression négative exercée avant la remontada de la saison passée à Barcelone ne sera plus de mise.