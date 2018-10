PSG : L'Equipe mouille le PSG, Rabésandratana attaque

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Même si pour l'instant rien ne prouve que le match PSG-Belgrade a été truqué à l'initiative d'un dirigeant serbe, et que Paris soit impliqué, les dégâts en matière de communication sont réels pour le Paris Saint-Germain. Dans sa chronique de ce samedi pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana estime que L'Equipe utilise un angle biaisé pour citer le Paris SG dans une affaire où, selon l'ancien joueur, le club de la capitale n'a strictement rien à se reprocher.

« On ne sait pas qui a misé 5ME, qui a informé, il y a beaucoup d’incertitudes dans cette histoire, mais un dirigeant serbe aurait misé 5ME sur une défaite de l’Etoile Rouge contre le PSG avec un écart de 5 buts (...) L’angle d’attaque de l’article de L’Equipe est ambigu, même si je ne souhaite pas que l’on passe pour des paranos. On sait que c’est dirigé contre le PSG, qui est concerné seulement parce que le club a joué ce match, mais il y n’y a aucun soupçon contre le PSG puisque ce sont les Serbes qui sont concernés. C’est pour cela que je n’aime pas l’angle d’attaque. Maintenant, ça reste un titre accrocheur. Le PSG est victime, et jusqu’à preuve du contraire, il y a une enquête qui a débuté et on va attendre longtemps les résultats, mais dans l’absolu il n’y a aucun raison pour le PSG de truquer ce match. Surtout que sportivement il n’y avait pas photo. Il y avait 4-0 à la pause, cela pouvait étonner car cette équipe avait tenu en échec Naples. Mais de son côté le PSG devait vite rectifier le tir après sa défaite à Liverpool (...) Cela va nuire à l’image du Paris Saint-Germain qui est une victime collatérale, et il faudra du temps pour effacer cela alors que le PSG a respecté les choses et a joué son match normalement », constate l'ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain, chroniqueur pour la radio locale.