PSG : L’Equipe annonce une guerre interne dans le vestiaire

Dans : PSG, Ligue 1.

Les retours de vacances tardifs de Javier Pastore et Edinson Cavani ont fissuré le vestiaire parisien ces derniers jours.

Si les deux joueurs n’ont toujours pas retrouvé la compétition avec leur club, leur comportement provoque des remous plus importants que prévus. En effet, cette semaine, alors que la pilule semblait être passée avec une absence des deux joueurs face à Amiens sous forme de sanction à peine voilée, Thiago Silva en a remis une couche, déplorant l’attitude de ses deux coéquipiers, et parlant en lieu et place de Pastore sur sa volonté de quitter le club. Repris de volée par l’Argentin dans la journée de jeudi, le capitaine parisien a involontairement relancé le débat sur l’ambiance au sein du vestiaire parisien. Selon L’Equipe, le ton a changé depuis le début de la saison, avec l’arrivée des stars brésiliennes que sont Neymar et Daniel Alves, qui ont renforcé l’autorité de Thiago Silva, plus discret dans les médias la saison passée.

« Cet imbroglio à distance fait resurgir le différend entre, d’un côté, les Brésiliens et, de l'autre, les autres Sud-Américains, Angel Di Maria, Pastore et Cavani. Depuis l’arrivée de Daniel Alves mais surtout de Neymar, le rapport de forces a changé dans le groupe parisien. Les deux stars parisiennes ont renforcé Thiago Silva, dont la position était fragilisée, aux yeux même d’Emery. Et elles ont pris le dessus sur les deux vedettes de la saison passée : Di Maria et surtout Cavani, à la personnalité discrète et qui évolue parfois un peu en retrait du groupe. Le « penaltygate », en septembre et octobre 2017, avait déjà illustré ce nouvel état de fait. Les anciens regrettaient que les nouveaux venus ne respectent pas plus ce qu’ils avaient accompli avant et qu’ils se comportent comme les nouveaux tauliers. L’affaire des retards ravive donc ces tensions. D’autant que les Argentins et Cavani gardent en tête le récent voyage de Neymar au Brésil, en décembre, avec l’autorisation de ses dirigeants. L'attaquant était allé visiter sa sœur malade, mais il avait aussi pris part à une soirée, dont des photos avaient été diffusées sur les réseaux sociaux », annonce ainsi L’Equipe, pour qui la situation demeure tendue avec cette opposition clanique. Nul doute que les joueurs, qui avait déjà été surpris par la proportion prise par l’affaire du « Pénaltygate » auront à cœur de montrer un visage uni et solidaire ce dimanche à Nantes, histoire de montrer que ce sont les performances sur le terrain, pour le moment impeccables, qui font le mieux passer les polémiques.