PSG : L’Equipe accuse le frère d’Emery de mettre le bazar

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery va entendre parler du pays dans les prochains jours, et jusqu’au match retour face au Real Madrid dans un peu moins de trois semaines.

La manière dont il parviendra à gérer le groupe pendant cet espace, et les choix qu’il effectuera en vue du retour seront bien évidemment décryptés. Mais ce vendredi, L’Equipe s’attarde sur un à-côté qui semble déranger au sein du club de la capitale. A savoir la présence du frère d’Unai, Igor, un peu trop bavard au goût des dirigeants et qui aurait tendance à laisser fuiter quelques informations allant dans le bon sens pour son entraineur de frère.

« Au sein du PSG, il n’y a pas que la dimension sportive qui agace. La communication de l’entraîneur est également pointée du doigt. Et plus particulièrement l’ingérence de son frère Igor, régulièrement présent aux conférences de presse d’Unai, que ce soient au Parc, à l’extérieur en Ligue des champions et même au Camp des Loges. Les dirigeants ne goûtent pas non plus, malgré plusieurs remarques, qu’il continue de parasiter le service presse et communication du club par des petits messages distillés via certains de ses relais médiatiques », explique ainsi le quotidien sportif, pour qui ce jeu en coulisses n’arrange rien de la situation déjà tendue au sein du club de la capitale.