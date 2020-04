PSG : L'Emir du Qatar n'est pas un pigeon, Neymar le sait

Dans : PSG.

Régulièrement associé à Neymar dans l’optique du prochain mercato, le FC Barcelone n’a quasiment aucune chance de convaincre le PSG dans ce dossier.

L’été dernier, la direction de Barcelone a eu l’occasion de tester Leonardo. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Josep Maria Bartomeu, Eric Abidal et les dirigeants catalans se souviennent encore de l’expérience puisqu’ils sont tombés sur un dirigeant du PSG inflexible, refusant de céder Neymar dans le cadre d’un échange de joueurs. Pour le champion de France en titre, avec l'Emir du Qatar aux commandes dans ce dossier, il était tout simplement hors de question de négocier autre chose qu’un transfert en cash. Qu’en sera-t-il cet été, alors que Barcelone dispose désormais d’un atout de plus dans sa manche avec Antoine Griezmann ? Selon une source proche du dossier, contactée par le journal L’Esportiu, la position du Paris Saint-Germain sera la même que l’été dernier. Notamment car culturellement, les échanges de joueurs ne sont pas très tendances en France.

Cela diffère avec l’Italie, où il est plus régulier de voir des échanges de joueurs en période de mercato. Raison principale pour laquelle Lautaro Martinez (Inter Milan) a beaucoup plus de chances de rejoindre Barcelone l’été prochain que Neymar. « En Italie, ils sont plus habitués à la culture de l’échange de joueurs » explique ce dirigeant barcelonais avant d’évoquer plus en longueur la situation de l’attaquant du PSG. « Nous devrions réduire considérablement la masse salariale de l’équipe. Mais de toute façon, Neymar gagne 30 ME net par saison, son transfert est impossible ». Autant dire que les supporters de Barcelone peuvent définitivement oublier Neymar, à moins qu’un improbable retournement de situation ne permette au PSG et à Barcelone de trouver un accord incluant Antoine Griezmann, lequel est visiblement le seul joueur capable de faire basculer ce dossier compliqué à bien des égards.