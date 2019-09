PSG : L'Emir du Qatar a construit une équipe à 913ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Ce lundi, le Centre International d’Etude du Sport a présenté une nouvelle étude, elle concerne cette fois le montant total des investissements sur le marché des transferts pour réunir l'effectif actuel des clubs européens. Comme le dévoile le CIES, pour la première fois une équipe a coûté plus d'un milliard d'euros, et il s'agit du Manchester City de Pep Guardiola, le club anglais, propriété d'Abou Dabi. Pour réunir la totalité de leur effectif 2019-2020, les Citizens ont dépensé 1014 millions d'euros, un record dans le genre afin d'essayer de conquérir la Ligue des champions, le Graal derrière lequel Manchester City court toujours. Cela lui fait un point commun avec son plus proche rival dans ce classement, le Paris Saint-Germain.

L'Emir du Qatar a lui lâché 913ME pour réunir sa pléiade de stars au PSG, soit presque autant que le Real Madrid, Zinedine Zidane ayant lui un effectif à 902ME au Real Madrid. « Le montant moyen dépensé en indemnités de transfert par ligue est de 345ME en Premier League, 167ME tant en Liga qu’en Serie A, 124ME en Bundesliga, et 118ME en Ligue 1 », précise par ailleurs le Centre International d'Etude du Sport.