PL : Clash à Arsenal, Guendouzi s’entraîne en solo

Utilisé à 24 reprises cette saison en Premier League, Matteo Guendouzi ne devrait plus refouler les pelouses anglaises de l’été.

Coupable d’un vilain geste d’humeur sur Neal Maupay lors de la défaite des Gunners contre Brighton le 20 juin dernier, l’international espoirs français n’a plus été convoqué dans le groupe par Mikel Arteta. Au-delà de ça, le technicien espagnol a pris la lourde décision d’écarter l’ancien milieu du FC Lorient des séances collectives, à en croire les informations obtenues par The Athletic. Désormais, le départ de Matteo Guendouzi ne fait plus l’ombre d’un doute au mercato estival. Afin de combler son possible départ, Arsenal souhaite frapper très fort puisque le club londonien a fait de l’international ghanéen de l’Atlético de Madrid, Thomas Partey, sa priorité absolue. La clause libératoire du taulier des Colchoneros est située à 50 ME.