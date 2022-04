PSG : L'avocate de Kylian Mbappé change d'avis

Dans : PSG.

En Espagne, on annonce déjà l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais le PSG continue de marquer des points pour une prolongation.

Dans l’entourage du Real Madrid, les gants ne sont plus pris en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé. Si le club espagnol et son président Florentino Pérez se refusent bien évidemment à toute communication officielle ou à tout aparté pour éviter de mettre en colère le PSG, la Maison Blanche est persuadée que le champion du mode 2018 sera habillé tout en blanc la saison prochaine. Média proche de Florentino Pérez, le compte Madridista Real, suivi par près de 200.000 personnes, affirme que deux signatures ont déjà été enregistrées discrètement pour la saison prochaines : celles d’Antonio Rüdiger et surtout de Kylian Mbappé. Des fuites qui se multiplient en ce sens, mais surtout en Espagne, car les versions sont différentes dans les autres pays d’Europe.

L'avocate de Mbappé séduite par les efforts du PSG

En France bien évidemment, mais aussi en Angleterre. Plusieurs médias sont considérés comme bien placés dans l’entourage de Kylian Mbappé, et notamment The Athletic et The Telegraph. Ce dernier affirme que la famille Mbappé, et notamment sa mère, sont repartis du Qatar avec une folle envie de continuer l’aventure au Paris SG. Même l’avocate du joueur, la très influente Delphine Verheyden qui a toujours été favorable à une continuité de la carrière de Mbappé au Real Madrid pour une question de prestige et de progression, a été sensible au projet parisien présenté notamment par Nasser Al-Khelaïfi. « La mère et l’agent de Mbappé voient d’un bon oeil la proposition du PSG, qui est un contrat de deux ans, allant jusqu’en 2024, mais avec une clause libératoire à la fin de la première des deux saisons ». Une prolongation courte qui permettrait à tout le monde d’y être gagnant. Le PSG conserverait Mbappé pour au moins un an, tout en récupérant une indemnité convenue à l’avance et qui permet aussi de sauver la face sur le plan politique plus qu’économique. Bien sûr, le Real Madrid en serait le grand perdant, et pourrait également en vouloir à l’ancien monégasque de l’avoir fait attendre encore une fois pour rien.

Une clause libératoire et un mot sur le futur entraineur ?

Parmi les arguments sur lesquels le PSG marque des points, il y a la place centrale dans le projet parisien, le salaire également, mais aussi la cession totale du droit à l’image et un mot à dire sur le futur entraineur. En effet, la fin d’aventure de Mauricio Pochettino fait de moins en moins de doute, et le choix du futur entraineur aura aussi son importance. Kylian Mbappé se défend d’être un « faiseur de roi » et de pouvoir décider de tout, mais il est évident qu’à l’heure où le Paris SG envisage de lui céder jusqu’au brassard de capitaine, l’avis du kid de Bondy sera déterminant. Pour le moment, le Real Madrid n’est peut-être pas allé aussi loin dans les efforts, même si cela pourra très rapidement changer. Dans les prochains jours, le clan Mbappé va rencontrer le Real Madrid. Le PSG a été prévenu, et cela pourrait forcément inverser la tendance et les espoirs parisiens de voir son joyau prolonger son contrat.