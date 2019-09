PSG : L'aveu choquant, le Barça négocie toujours pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain et les supporters rêvent désormais d’une paix durable avec Neymar.

Pour cela, il ne faudra pas compter sur le père et agent du joueur brésilien, qui ne se remet visiblement pas de ne pas avoir pu renvoyer son fils à Barcelone cet été. Neymar Senior a toujours fait savoir qu’il n’avait pas conseillé à son prodige de fils de quitter le FC Barcelone, où il avait tout pour être heureux selon lui. Deux ans plus tard, il a tout fait pour forcer le club catalan à boucler le transfert du numéro 10 du PSG. Le feuilleton qui a duré tout l’été est désormais terminé, et le Brésilien a une saison pleine à disputer avec Paris. Les supporters l’attendent au tournant et si Neymar sera inévitablement sifflé lors de ses déplacements en Ligue 1, il risque pour le moment de connaître le même sort au Parc des Princes.

Et ce ne sont pas les déclarations de son père qui vont calmer les choses. Lors d’un colloque en Ecosse où il faisait partie des intervenants majeurs, les spectateurs en ont eu pour leur argent. A 700 euros l’entrée de cette Edinburgh Sports Conference, ils ont en effet appris que les négociations continuaient toujours avec le FC Barcelone pour le transfert de Neymar… « Les négociations entre les deux clubs ne sont pas terminées », a ainsi révélé celui qui gère la carrière du joueur parisien, histoire de montrer à son auditoire que le prochain transfert de son fils se préparait cette fois-ci avec énormément d’avance. Reste à savoir ce qu'il entendait par la poursuite des négociations entre le PSG et le Barça, qui ont probablement d'autres choses à faire maintenant que le mercato est terminé.