PSG : L'avenir de Neymar se joue maintenant !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Dimanche soir, le Parc des Princes s’est levé pour le grand retour de Neymar, lequel a disputé 45 minutes après une longue absence pour cause de blessure. Une deuxième période disputée sans fioritures, et qui a rassuré le staff médical du Paris Saint-Germain… mais aussi celui de la sélection brésilienne. Car cet été, la Copa América se dispute au Brésil, justement. Et pour le sélectionneur Tite, il n’y a pas de raison de voir un grand Neymar dans quelques semaines sous le maillot auriverde.

« Il est déjà revenu. On va croiser les doigts pour que ça évolue bien. C’est un processus normal. Je compare ce match à celui contre la Croatie lors de la préparation du Mondial en Angleterre. La différence, c’est qu’il y a beaucoup plus de temps avant la Copa América. Du coup, il y a un temps de récupération plus important pour pouvoir être à un meilleur niveau technique aussi » a confié le coach brésilien, interrogé par Estadão, et qui espère forcément voir un meilleur Neymar que lors de la Coupe du monde. Ce serait également bon signe pour le PSG en vue de la saison prochaine…