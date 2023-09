PSG ‍: L’autre facette de Verratti, Matuidi va surprendre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Transféré à Al-Arabi, Marco Verratti quitte le Paris Saint-Germain par la petite porte. De nombreux supporters parisiens ne regrettent pas le départ de l’Italien. Un traitement injuste d’après son ancien coéquipier Blaise Matuidi.

Après 11 années passées au Paris Saint-Germain, Marco Verratti aurait sans doute mérité une autre fin de parcours dans la capitale. Le milieu de terrain s’est retrouvé poussé vers la sortie et presque contraint d’accepter un transfert à Al-Arabi (Qatar). Pas de quoi affecter de nombreux supporters mécontents de ses performances et ravis de son départ. Rien à avoir avec la réaction de Blaise Matuidi qui gardera « une image fantastique » de celui qu’il a côtoyé pendant cinq ans au club francilien.

🚨 EXCL.



Marco Verratti touchera un salaire de 26,5M$ par an à Al-Arabi. pic.twitter.com/4rLHzTWQfF — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 12, 2023

« A mes yeux, vu les titres qu'il a remportés, Marco a marqué l'histoire du PSG, a commenté l’ancien milieu de terrain dans L’Equipe. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant, personne ne le connaissait. Mais dès ses premiers ballons, on a vu que c'était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes. A son premier entraînement, on a vu un gamin débarquer. Il était petit et timide, débarquait de nulle part. Et dès qu'il a touché le ballon, là, on s'est dit qu'on tenait un phénomène. Il avait 19 ans, mais il jouait déjà comme un mec de 28. Il n'avait peur de rien. »

Si le Paris Saint-Germain et ses supporters ont souhaité tourner la page, c’est notamment parce que Marco Verratti n’a pas répondu aux attentes liées à son potentiel. « On a cette impression qu'il aurait peut-être pu faire plus encore, sans doute, a reconnu Blaise Matuidi. Mais, quand même, on ne va pas lui enlever tout ce qu'il a fait et tous les titres qu'il a remportés. Ce n'est pas anodin. »

Verratti le grand professionnel

« Alors, oui, quand on est fan du PSG, on peut rester sur notre faim. Moi, comme ancien coéquipier, il m'a impressionné par son talent, son humilité, surtout, et sa simplicité, a souligné le Français, en minimisant notamment sa tendance à prendre des risques devant la surface. Moi, j'estime qu'il faut surtout retenir le positif de tout ce qu'il a fait. Et je lui dis : "Marco, bravo !" » Quant à son professionnalisme tant critiqué, Blaise Matuidi a apporté une précision étonnante.

« C'est peut-être ce que certaines personnes ont envie de retenir. Et Marco ne s'est jamais caché d'être un bon vivant. N'oubliez pas qu'au départ, c'est un gamin qui arrive à Paris depuis Pescara ! Ce n'est pas le même rythme de vie. Mais il savait être sérieux aussi. Je peux vous assurer que Marco n'est jamais arrivé à l'entraînement en retard, qu'il a toujours été un grand pro », a certifié le champion du monde 2018, déçu de la sortie de Marco Verratti.