PSG : L'arbitre a bien insulté Marco Verratti

Même si cela ne donnera lieu à aucune sanction de la part de l'UEFA, Björn Kuipers, l'arbitre du match entre Manchester City et le PSG a bien proféré une insulte à destination de Marco Verratti.

Marco Verratti était surexcité à la fin du match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, et pas uniquement en raison de l’élimination brutale du PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Débarquant rapidement face à la presse, le milieu international italien a ciblé Björn Kuipers, arbitre de ce choc, en affirmant l’avait insulté en lui lançait un « fuck off » en plein match. Une accusation assez rude contre celui qui est l’un des arbitres préférés de l’UEFA. Mais, selon RMC, qui a étudié à la fois les images et le son de la séquence évoquée par Marco Verratti, le joueur n’a pas menti. Car, on entend clairement un « fuck off » et la synchronisation avec ce que dit Björn Kuipers est parfaite. Pour rappel, Leandro Paredes avait lui aussi avoir reçu cette insulte de la part de l’expérimenté arbitre néerlandais.

Verratti a bien été insulté par l'arbitre

Cependant, ce dernier peut dormir tranquille, puisque l’instance européenne n’a nullement l’intention de mener une action disciplinaire contre lui. Tout comme en Ligue 1, les dirigeants des arbitres restent solidaires et préfèrent laver le linge sale en famille plutôt que de « sanctionner ». Avec son ou ses « fuck off », Kuipers ne risque donc rien, et aura probablement l’occasion de croiser encore la route du Paris Saint-Germain la saison prochaine en Ligue des champions. Aux joueurs du PSG de ne pas céder à la parano, même si forcément il n'est pas tolérable pour un footballeur, qu'il soit de Paris ou d'ailleurs, de se faire insulter par un arbitre. En attendant, avec cette polémique, l'arbitre néerlandais s'est probablement privé de la finale de la Ligue des champions.