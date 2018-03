PSG : L’agent de Thibaut Courtois dénonce un buzz fabriqué

Dans : PSG, Mercato.

A la recherche d’un gardien l’été dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas changé ses plans en vue du prochain mercato estival.

Le club de la capitale envisage toujours de renforcer ce poste où Alphonse Areola et Kevin Trapp ne donnent visiblement pas satisfaction. Ce n’est pas un hasard si les noms de Jan Oblak (Atlético Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et d’Alisson (Roma) reviennent avec insistance. Tout comme celui de Thibaut Courtois (25 ans) cette semaine. D’après la RTBF, un intermédiaire du PSG aurait rencontré le gardien de Chelsea et son père dans un hôtel à Londres. Une rumeur sèchement démentie par l’agent du joueur, remonté contre la chaîne belge.

« Je n’ai jamais entendu parler de cette réunion, a réagi Christophe Henrotay contacté par The Sun. Si un club est intéressé, les dirigeants savent ce qu’ils doivent faire. Ils doivent d’abord trouver un accord avec Chelsea, puis ils doivent venir me parler pour vérifier l’intérêt de mon client. La RTBF est une petite chaîne de télévision en Belgique et, parfois, ils aiment faire du buzz pour exister. Leurs informations ne sont pas correctes. » Ce qui est vrai en revanche, c’est que Courtois négocie actuellement une prolongation de son contrat qui expire en 2019. Pendant que le Real Madrid espère le recruter à prix réduit.