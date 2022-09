PSG : Kylian ou pas, Ethan Mbappé les met tous d'accord

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'est pas le seul de la famille à évoluer sous les couleurs du PSG. En effet, son petit frère Ethan évolue en U19 avec le club de la capitale.

Le PSG a la chance de pouvoir compter dans son effectif un joueur comme Kylian Mbappé. Le champion du monde, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025, compte bien tout rafler avec le club de la capitale cette saison. C'est peut-être aussi le souhait de son petit frère, Ethan. Sous contrat aspirant jusqu'en 2024, Ethan est déjà très suivi, que ce soit par les observateurs ou ses entraîneurs. Actuellement sous les ordres de Zoumana Camara avec les U19 du PSG, Ethan Mbappé a un avenir devant lui. Mais est-il aussi doué que son frère ?

Ethan Mbappé, Camara est fan

✨ Ethan Mbappé est entré en jeu pour le PSG face à la Juventus en Youth League ! #UYL | #PSGJUV pic.twitter.com/cvHe6Erlf2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 6, 2022

Lors d'une interview accordée à L'Equipe, l'ancien défenseur central du PSG n'a pas fait dans la langue de bois au sujet du joueur de 15 ans. « C'est un joueur normalement U17, il a été surclassé comme Etienne Michut. C'est un garçon qui donne satisfaction dans l'état d'esprit. On peut parfois dire qu'il y a une grosse pression sur lui. Le fait d'être le frère de... Il est travailleur, discret. Il me donne satisfaction depuis le début. Il a fait une entrée intéressante aujourd'hui (ce mardi) », a notamment indiqué Zoumana Camara, satisfait du rendement du jeune Mbappé. Entré en cours de jeu en Youth League lors de la victoire du PSG face à la Juventus (5-3) ce mardi, Ethan Mbappé voit son statut changer peu à peu dans la capitale. Pour le plus grand bonheur de ses parents, qui peuvent compter sur le talent de leurs deux fils dans le même club. Ce mardi également, Kylian Mbappé a encore fait le show en plantant un doublé contre la Juve. Malgré la polémique récente le concernant, le champion du monde n'en a fait qu'une bouchée pour encore une fois se montrer à la hauteur sur la scène européenne sous les couleurs parisiennes.