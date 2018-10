PSG : Kylian Mbappé, une note stratosphérique dans L'Equipe et Le Parisien !

Dans : PSG, Ligue 1.

Après avoir vendangé quelques grosses occasions en début de seconde période, Anthony Lopes sortant le grand jeu, Kylian Mbappé s'est subitement déchaîné en inscrivant quatre buts en l'espace de 13 minutes lors du choc PSG-OL, un record pour le Championnat de France. Ce lundi, l'attaquant français fait parler dans toute l'Europe, et ses notes dans la presse nationale sont à la hauteur. Car pour L'Equipe et le Parisien, Kylian Mbappé a frôlé la perfection lors de ce triomphe du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais, et il obtient la note de 9 sur 10 dans les deux médias.

« Kylian Mbappé provoque le pénalty puis gâche de multiples occasions dont quatre duels avec Lopes avant d’inscrire un quadruplé. Stupéfiant ! », écrit le quotidien francilien, qui dans le même temps donne un 8 à Neymar. De son côté, L'Equipe est encore plus dythirambique concernant la prestation du Champion du monde français du Paris SG.« Kylian Mbappé est l’homme du match indiscutablement, car il est dans tous les coups, les bons et les mauvais. Il provoque un penalty, l’expulsion de Tousart et inscrit un quadruplé étourdissant en un quart d’heure. Avant cela il avait eu pourtant bien du mal à ajuster la mire en perdant une série de duels avec Lopes », rappelle le quotidien sportif, qui donne également un 8 à Neymar.