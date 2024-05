PSG ‍: Naples fait la misère au Qatar pour Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a identifié Khvicha Kvaratskhelia comme un potentiel renfort en attaque, alors que Luis Enrique souhaite d’abord recruter un ailier pour remplacer Kylian Mbappé, plutôt qu’un avant-centre.

A la recherche d’un joueur de couloir percutant en attaque pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain apprécie le profil de Khvicha Kvaratskhelia, qui vient de boucler deux belles saisons avec Naples. L’international géorgien a réussi à tirer son épingle du jeu malgré les difficultés de son équipe en 2023-2024 avec 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil plait beaucoup à Luis Enrique et cela ne risque pas de changer alors que l’avenir d’Ousmane Dembélé est remis en cause depuis quelques jours.

A date, le natif de Tiflis ressemble même à une priorité du board du Paris Saint-Germain. Mais selon les informations de la presse italienne, Naples n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau au Qatar pour faciliter le transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG… bien au contraire. Le Corriere dello Sport indique dans son édition du jour que le sulfureux président napolitain Aurelio De Laurentiis n’a pas l’intention de brader son numéro 77. Sa valorisation est très élevée et approche les 130 millions d’euros, une somme en-dessous de laquelle Naples pourrait refuser de discuter.

Naples veut faire cracher le PSG au maximum

Le média italien précise par ailleurs que De Laurentiis a bien l’intention de profiter du fait que ce soit le PSG qui s’intéresse à Khvicha Kvaratskhelia pour récupérer le plus gros chèque possible. Autrement dit, le Qatar est un puit sans fond et Naples a bien l’intention d’en tirer profit. Un an après avoir payé 90 millions d’euros pour Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani, Luis Campos sera néanmoins vigilant à ne surpayer aucun joueur, ce qui met ensuite le club de la capitale en difficulté sur le marché des transferts avec une réputation de club trop généreux. Reste maintenant à voir si en se montrant prudent, le Paris SG arrivera à rafler la mise pour s’attacher les services de l’international géorgien de 23 ans.