PSG : Kylian Mbappé et Vinicius, le Real Madrid bégaye

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid dans l’optique du mercato.

Le club merengue aura officiellement le droit de s’entendre contractuellement avec Kylian Mbappé à compter du mois de janvier, date à laquelle l’attaquant français aura moins de six mois de contrat restant au Paris Saint-Germain. Depuis de longues années, Florentino Pérez courtise le génie français mais pour l’heure, il se heurte à l’inflexibilité du PSG. Dans le cas où Mbappé ne prolongerait pas à Paris, l’occasion serait rêvée pour le Real Madrid de s’attacher les services du champion du monde. Mais l’actuel leader de la Liga espagnole a-t-il réellement besoin de Kylian Mbappé ? La question ne se posait pas il y a encore quelques mois. Mais le doute est maintenant bien réel selon Jesus Gallego.

Vinicius affole les compteurs au Real Madrid

Pour le journaliste espagnol, dont les propos ont été relayés par le journal AS, la montée en puissance remarquable de Vinicius Junior jette le doute sur l’intérêt de se ruiner pour Kylian Mbappé, dont le salaire au Real Madrid serait le plus gros de ces dernières années dans la capitale espagnole. « Je garderais Vinicius et je recruterais Haaland plutôt que Mbappé » a ainsi lancé Jesus Gallego dans la presse ibérique. Du côté des supporters du PSG et des observateurs français en général, il est clair que cette déclaration risque de surprendre. Elle n’est pourtant pas si irréaliste que cela si l’on se penche sur le début de saison tonitruant de Vinicius Junior au Real Madrid. L’attaquant brésilien, qui a désormais une superbe complémentarité avec Karim Benzema, est l’un des hommes forts du Real de Carlo Ancelotti et il l’a de nouveau prouvé ce week-end en inscrivant un doublé contre Elche, ayant permis aux Merengue de l’emporter (1-2). Suffisant pour tourner la page Kylian Mbappé ? Ce sera à Florentino Pérez et à personne d’autre de trancher.