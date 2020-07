PSG : Kylian Mbappé, enfin des bonnes nouvelles !

Dans : PSG.

Victime d'une entorse de la cheville, Kylian Mbappé va passer de nouveaux examens d'ici mardi. Au PSG, on a des raisons d'être optimiste.

Depuis vendredi soir, les supporters du Paris Saint-Germain se demandent si leur club préféré n’est pas rattrapé par le chat noir qui semble toujours prêt à griffer le PSG quand un rendez-vous européen majeur se profile. Habituellement, c’est Neymar qui dérouille, mais cette fois c’est Kylian Mbappé qui a été la victime d’un tacle musclé de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France. Officiellement, l’attaquant tricolore du PSG souffre d’une « entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans soixante-douze heures d’un point de vue clinique et imagerie ». Et avant même que Kylian Mbappé passe une IRM d’ici le milieu de semaine, la participation du joueur français au quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, le 12 août prochain à Lisbonne, semblait douteuse.

Pourtant, selon Le Parisien, du côté du Paris Saint-Germain on garde un certain optimisme pour ce rendez-vous tant attendu, même si cela doit encore être confirmé. Répondant au quotidien francilien, deux spécialistes ont indiqué que Kylian Mbappé pourra probablement être apte à jouer contre l’Atalanta. « Sous réserve des résultats de cette IRM et s’il n’y a pas de contusion osseuse, il pourra certainement participer à la rencontre face à Bergame », annonce un spécialiste de la cheville, ce que confirme un autre médecin consulté par le média : « Au regard des premières constatations, c’est possible qu’il joue. Après, est-ce que c’est bien ? C’est une autre question. » Kylian Mbappé est en mesure de reprendre l’entraînement d’ici dix jours, même si d’ici là il devra s’astreindre à ses soins très sérieux notamment pour faire dégonfler sa cheville droite, laquelle a quand même souffert du contact avec Loïc Perrin.