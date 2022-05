PSG : Kylian Mbappé condamné à payer Madrid ?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, qui confirme la tendance évoquée ces dernières heures, Kylian Mbappé va bien prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Une décision qui pourrait lui coûter cher selon la presse espagnole, qui parle d’une indemnité à payer au Real Madrid dans le cadre d’un pré-accord signé.

A moins d’un énième revirement de situation dans ce feuilleton, Kylian Mbappé devrait prolonger son bail au Paris Saint-Germain. L’attaquant en fin de contrat, qui souhaitait réaliser son rêve de porter le maillot du Real Madrid, et qui avait tenté de rejoindre la Maison Blanche l’été dernier, aurait finalement choisi de rester dans la capitale française. C’est effectivement la tendance évoquée ces dernières heures, puis confirmée ce samedi par le journaliste Gianluca Di Marzio, souvent bien informé sur l’actualité du marché des transferts.

Une indemnisation pour le Real ?

Autant dire que les Merengue vont prendre un gros coup sur la tête, eux qui pensaient accueillir leur future star cet été. Les rumeurs de prolongation entendues ces derniers mois n’ont jamais fait trembler les Madrilènes, étonnamment sereins malgré la détermination du Paris Saint-Germain. Cette certitude s'explique peut-être par ce fameux pré-accord dont on parle depuis des mois. En effet, certaines sources affirment que Kylian Mbappé aurait signé un document pour s’engager à signer en faveur de la Maison Blanche. Et en cas de non-respect de ce pré-accord, une indemnisation serait prévue pour le Real Madrid.

🚨 ÚLTIMA HORA | Caso Mbappé



👉 @aromeroser: hay un documento firmado con alguien de su confianza y con cláusula de penalización



👉 @As_TomasRoncero: la madre no quiso firmar ningún documento: dijo que con su palabra bastaba



Toda la información 👇https://t.co/06fVIALMAd — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 20, 2022

C’est toujours la version donnée par la Cadena SER, dont le journaliste Antonio Romero ne donne aucun montant. A travers les rumeurs plus ou moins crédibles sur ce dossier, des sommes allant jusqu’à 300 millions d’euros ont été citées. L’information paraît complètement folle. Et pourtant, certains ne manqueront pas de rappeler que ce montant correspond à la prime à la signature promise par le Paris Saint-Germain à son meilleur buteur, en plus d’un salaire annuel net à 100 millions d’euros.