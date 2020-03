PSG : Kylian Mbappé aux JO, le feuilleton de l'été relancé !

Dans : PSG.

Désireux de disputer les Jeux Olympiques avec la France, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de Noël Le Graët suite au refus du PSG.

Une grosse désillusion pour l’attaquant du PSG, qui a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. La déception est également grande dans le camp tricolore mais du côté de Noël Le Graët, président de la FFF, l’heure n’est pas encore à la résignation. Et pour cause, le patron du football français a indiqué dans un entretien accordé à RMC qu’il n’avait pas encore abandonné l’idée de convaincre le Paris Saint-Germain dans ce qui s’apparente déjà au feuilleton de l’été.

« Mbappé aux Jeux Olympiques avec la France, bien sûr que j'y crois » a insisté le président de la Fédération française de football. « Quand on a un poste comme le mien, vous croyez à ce que vous faites. Effectivement, Mbappé a envie. La Fédération a dit oui et le PSG non pour le moment. Mais il y a encore un peu de temps. Et il faut toujours laisser du temps au temps. On a discuté de façon très sympathique avec Nasser Al-Khelaïfi (lors du congrès de l’UEFA aux Pays-Bas la semaine dernière). Pendant deux jours, on a beaucoup parlé de Mbappé mais avec le sourire. De quoi être optimiste ? Je ne sais pas pour le moment. Il est sur la liste. Il a été pré-sélectionné par Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Pour le moment, je considère qu'il est à la disposition de l'équipe de France ». Voilà des propos qui risquent tout de même d’agacer les dirigeants qataris du PSG, lesquels ont été très clairs dans leur courrier transmis à la FFF en expliquant qu’il était impensable que Kylian Mbappé enchaîne l’Euro puis les JO cet été.