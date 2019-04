PSG : Solskjaer provoque la remontada de MU sur Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Cela fait déjà deux ans que cela devait être le cas, mais cet été, le Paris Saint-Germain a clairement intérêt à trouver un milieu de terrain défensif de premier choix sous peine de faire péter un plomb à Thomas Tuchel.

Dans cette quête, plusieurs pistes sont bien évidemment à l’étude, mais la plus prometteuse et la plus intéressante mène à Ander Herrera. L’Espagnol a de l’expérience, le rôle parfait et se retrouve libre de tout engagement. Le PSG a déjà placé ses pions, et aurait même un accord de principe avec le joueur, ce qui n’engage à rien tant d’autres clubs peuvent encore se mêler à la lutte et convaincre l’ancien de Bilbao. A commencer par Manchester United, qui rêve de conserver son milieu de terrain au nez et à la barbe de sa victime en Ligue des Champions.

C’est en tout cas ce qu’affirme le média anglais Team Talk, pour qui Ole Gunnar Solskjaer a refusé d’avancer plus loin dans le dossier menant à Thomas Partey (Atlético Madrid), estimant qu’il fallait montrer à Ander Herrera qu’il avait toujours sa place réservée à Manchester United pour les années à venir. Une attitude qui aurait conforté le joueur, plutôt enclin à rester chez les Red Devils si jamais ces derniers effectuaient une offre à la hauteur de celle du PSG. Un nouveau cauchemar pour Paris ?