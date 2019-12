PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est écrit d'avance

Dans : PSG.

Buteur face à Amiens samedi soir, Kylian Mbappé a affiché une forme excellente lors des derniers matchs de l’année 2019 sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

De bon augure pour le club de la capitale française, qui aura bien besoin de son international français pour éliminer le Borussia Dortmund en 8es de finale de la Ligue des Champions, une affiche déjà dans toutes les têtes à Paris. Mais du côté des dirigeants parisiens, on ne pense pas qu’au match face aux Allemands. En effet, on se projette plus loin et notamment sur le mercato estival. Car l’été prochain, le Français sera très courtisé, notamment par le Real Madrid. Un club qui finira tôt ou tard à s’offrir Kylian Mbappé selon Yuri Berchiche, Parisien lors de la saison 2017-2018 et qui évolue désormais à Bilbao.

« Avec toutes les rumeurs et ce que j’entends dans les médias, je pense qu’il est destiné à jouer au Real Madrid, tous les chemins mènent à Madrid. La question c’est de savoir quand, si dans un an, dans deux... Ça va être compliqué pour le Real Madrid, le président n’est pas quelqu’un avec qui il est facile de négocier, mais je crois que son avenir est à Madrid et il sera un joueur important pour le Real » a indiqué à El Mundo, Yuri Berchiche. Reste maintenant à voir si, malgré la bonne ambiance qui règne en interne au PSG en cette fin d'année 2019, Kylian Mbappé souhaitera rejoindre le Real Madrid dès l’été prochain…