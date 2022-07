PSG : Kylian Mbappé à Monaco, et pas pour faire du tourisme

Dans : PSG.

Kylian Mbappé fera son retour à l'entraînement avec ses coéquipiers dans 24 heures, comme cela avait été convenu avec le PSG. Pour être au top, l'attaquant français a choisi de se tourner vers l'AS Monaco.

Cela devait être un secret, mais Arthur Perrot, journaliste de BFM a vendu la mèche, depuis quelques jours Kylian Mbappé profite des installations de l’AS Monaco pour préparer son grand retour au Paris Saint-Germain. La star du club de la capitale a eu de courtes vacances depuis la fin de saison avec le PSG et l’équipe de France, et elles ont été très actives, le joueur de 23 ans assistant notamment à la draft NBA avant de signer un contrat avec la Ligue nord-américaine de basket. De retour en France cette semaine, Kylian Mbappé a demandé aux dirigeants monégasques s’il pouvait travailler dans le tout nouveau centre d’entraînement du club dont il a longtemps porté le maillot avant de signer à Paris en 2017. Bien évidemment, les dirigeants monégasques ont validé cette demande de leur ancien joueur, lequel est au travail deux heures par jour depuis mercredi en compagnie de ses deux frères et sous les ordres de son père.

Mbappé au top de sa forme, le PSG se régale

Selon un témoin des séances quotidiennes du joueur parisien, Kylian Mbappé est déjà très en forme et il affiche un moral d’enfer. « C’est quelqu’un d’adorable, toujours très souriant. Je l’ai senti très heureux », a confié cette source au média français. Outre ce travail physique, Kylian Mbappé a rencontré et déjeuné avec Vadim Vasilyev, qui était vice-président de l’AS Monaco lorsque le champion du monde 2018 portait le maillot monégasque. Mais désormais tout cela est à conjuguer au passé puisque celui qui a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 est attendu lundi au Camp des Loges où il pourra rencontrer son nouvel entraîneur Christophe Galtier. La semaine passée, après l’officialisation du départ de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé avait très chaleureusement remercié le technicien argentin, même s’il a probablement eu son mot à dire au moment où Luis Campos est allé chercher l’entraîneur de Nice.