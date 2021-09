Face au PSG, ce défenseur prend une solution radicale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sur le papier, l’armada du Paris Saint-Germain a de quoi inquiéter n’importe quelle équipe, et pas seulement en France. Au point de créer la panique ?

Malgré un début délicat à Bruges, le 11 de départ potentiel de Mauricio Pochettino en fait le grand favori pour la prochaine Ligue des Champions, même si le club parisien n’a jamais réussi à soulever ce prestigieux trophée. Quand le PSG aura trouvé sa carburation, si cela devait être le cas en Europe, alors cela promet des cauchemars aux coachs et aux défenses adversaires. Giorgio Chiellini, défenseur ô combien expérimenté en Europe, a confié avec sa gouaille habituelle combien il était impossible de pouvoir défendre comme une équipe composée de Di Maria, Neymar, Mbappé et Messi. L'Italien préfère penser à une solution radicale, avec le sourire bien sûr.

Sauver les meubles en défense

« Qui prendre au marquage si on affronte le PSG ? Personne (rires) ! Je me mets le plus près possible du but et là, dans la surface, peut-être que je peux encore sauver quelque chose ! On dirait une équipe de PlayStation, vraiment. Et une équipe imbattable aussi. S'ils trouvent un amalgame sur le terrain et en dehors, s'ils arrivent à mettre les intérêts de l'équipe devant les intérêts individuels, ils seront imbattables. S'ils se sacrifient tous ensemble pour le même objectif, ils ne peuvent pas ne pas gagner. Mais ce n'est jamais aussi simple, et les adversaires seront surmotivés », a confié le défenseur central de la Juventus, qui en connait un rayon sur le sacrifice collectif et la cohésion d’une équipe. Parvenir à faire en sorte que le PSG fasse travailler ses individualités ensemble, c’est bien le grand défi de Mauricio Pochettino cette saison. S’il y a arrive, quand on voit les noms sur le papier de cette équipe parisienne, il faudra en effet du monde en défense pour contrer l’armada du PSG.