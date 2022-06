Le seul bling-bling autorisé au PSG c'est Kylian Mbappé

En opération séduction auprès du public américain en ce moment, Kylian Mbappé n'en oublie pas pour autant le PSG. Oubliés les doutes sur sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé veut marquer l'histoire du club parisien qu'il aime tant.

Très performant sur un terrain de football, Kylian Mbappé l'est tout autant dans l'exercice périlleux de la communication. Le joueur français sait parfaitement comment utiliser son image, en témoigne sa venue aux Etats-Unis dans un pays où il commence à avoir une belle reconnaissance. Il sait aussi prendre la parole avec parcimonie notamment concernant le PSG. Donné partant, son avenir était encore incertain il y a un mois. Mais aujourd'hui, il est bel et bien ancré dans le projet parisien. Un projet qui se veut moins « bling-bling » dixit Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG.

Ces mots visent directement les stars recrutés ou présentes au club, lesquelles ne seraient pas assez investies sur le terrain pour le PSG. Mbappé peut-il se sentir visé au vu de son nouveau statut dans le football mondial ? Pas forcément. Le prodige français a ironisé sur ces propos au micro de BFM TV, apportant néanmoins son soutien à son président et à son club.

Kylian Mbappé told @BFMTV: “No more ‘flashy’ at PSG ? Football is my priority, I understand the club's message and that's the message I've been given. There are going to be changes and there will be beautiful things.” 🚨🇫🇷