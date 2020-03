PSG : Kurzawa n’est pas un défenseur, l’énorme attaque de Dugarry

Dans : PSG.

Mercredi, le Paris Saint-Germain a validé son billet pour la finale de la Coupe de France en dominant largement l’Olympique Lyonnais (5-1). Sans pour autant se rassurer…

Certes, le club de la capitale a battu son plus grand rival national par quatre buts d’écart. Mais ce résultat n’a pas vraiment reflété la physionomie de cette demie de Coupe. Car jusqu’à l’heure de jeu et l'expulsion de Marçal, qui a été suivi d’un penalty de Neymar et de trois autres buts en fin de rencontre, le PSG s’est fait bousculer par l’OL. Surtout en première période, où l’équipe de Rudi Garcia a dominé son adversaire. Ce qui n’est pas forcément rassurant pour Paris, à une semaine de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Si certaines individualités du PSG ont sauvé la formation de Thomas Tuchel, le collectif a failli, comme quelques joueurs. Et pour Christophe Dugarry, le statut de flop revient encore une fois à Layvin Kurzawa.

« Kurzawa ? Ce pauvre garçon, il doit apprendre à défendre. À chaque fois, qu’il est en un contre un, c'est catastrophique. Et ce n’est pas face à Neymar ou à Mbappé, c’est face à Dubois, Terrier... Les appuis, le recul frein, il n’a jamais la bonne position… Défensivement, Kurzawa, c'est pitoyable ! À chaque fois qu’il y a une attaque de l’adversaire sur son côté, ça passe, ça passe… C’est juste incroyable. C'est fou de savoir aussi peu défendre pour un défenseur… », a balancé, dans Team Duga, le consultant de RMC, qui estime donc que le latéral gauche français n’a plus le niveau pour jouer au PSG, malgré sa passe décisive sur le premier but de Mbappé. Difficile de le contredire, même si Kurzawa est encore en balance avec Bernat en vue du retour de la C1...